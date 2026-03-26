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Em comunicado divulgado no site da Presidência da República lê-se que Seguro promulgou o diploma do Governo que reestrutura a Direção-Geral da Segurança Social e cria a Direção-Geral da Solidariedade e Segurança Social.

No entanto, o chefe de Estado alerta para "a necessidade de o Governo acautelar, em sede de diploma autónomo, o cumprimento das competências no âmbito da economia social e do cooperativismo exercidas pela CASES".

De recordar que o Governo liderado por Luís Montenegro decidiu, em 28 de novembro, retirar-se da CASES, uma decisão enquadrada na reforma do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que previa uma redução de 39 entidades para 19.

Criada em 2009 como cooperativa de interesse público, a CASES foi "concebida por lei para aproximar o Estado das organizações da Economia Social e para articular políticas públicas nas áreas do Cooperativismo, da Economia Social e do Voluntariado".

A decisão do Governo de sair da cooperativa foi recebida com preocupação pelo presidente, Eduardo Graça, e pelos trabalhadores da CASES. A comissão de trabalhadores mostrou-se apreensiva com a continuidade do trabalho desenvolvido pela organização e com o futuro dos funcionários, enquanto o presidente considerou impossível transferir as competências para a Segurança Social.

O Estado é o cooperante maioritário da CASES, com 60%, além de transferir anualmente verbas afetas ao Orçamento do Estado para o funcionamento da organização.

Em resposta, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) garantiu que o Estado continuará disponível para apoiar a CASES, apesar da decisão de se retirar como cooperante por entender que o setor social está "consolidado".

Em resposta à agência Lusa, de janeiro, o MTSSS disse que a decisão de se retirar como cooperante da CASES tem a ver com o facto de entender "estar cumprido o objetivo de aprofundar a cooperação entre o Estado e as organizações da economia social".

Em audição parlamentar, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social comprometeu-se na mesma altura a fazer um "plano de transição suave" e que assegure os direitos dos trabalhadores da CASES, algo também pedido pelo PS, que acrescentou ao Governo que suspenda a decisão de retirar a participação do Estado.

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