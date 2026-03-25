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Ainda com uma chefe de Casa Civil “transitória”, Cláudia Ribeiro, o Presidente da República oficializou a continuidade de elementos que já trabalhavam consigo desde o primeiro dia, como Luís Sobral, responsável pela comunicação, e Rita Saias, focada sobretudo em assuntos ligados à Juventude.

Também transitam da equipa de Marcelo Rebelo de Sousa Marco Almeida e Ricardo Branco, do departamento de comunicação, que passam a exercer funções de “consultores” com abonos equiparados aos de assessores. Na Secretaria-Geral da Presidência, Seguro nomeou Ana Cristina Martins Baptista como secretária-geral, mantendo Maria Joana de Andrade Ramos como secretária-geral adjunta, posição que já ocupava na Presidência anterior.

A equipa restrita do Presidente contempla 12 assessores, quatro adjuntos, 14 secretários e um número ilimitado de consultores. Agora, com os 18 despachos de nomeação publicados, foram preenchidos alguns desses lugares, depois de Seguro ter justificado a demora inicial com “ponderação”, preferindo avaliar primeiro as necessidades da Casa Civil.

Entre os nomeados estão, para assessores, Rita Saias, Luís Sobral e Maria Luísa Maduro Colaço, ex-assessora parlamentar, e, como consultores, Florinda Sofia Augusto Cruz, Marco Almeida, Ricardo Branco e Paula Maria Fragata Martins de Almeida, técnica superior do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Do pessoal técnico da Assembleia da República, Cristina Maria Martins Farinha Tavares Gomes passa a adjunta do gabinete do Presidente.

Para funções de secretária pessoal foram nomeadas Susana Maria Tavares Martins da Silva e Madalena Santos Pais Madureira, enquanto seis mulheres assumem funções de secretárias da Casa Civil: Alexandrina Maria Ferreira Afonso Soares, Ana Carla Garcia Miguens Rosa Mateus, Clara Maria Lopes Franco, Maria Cristina da Cruz Louzeiro, Daniela Sofia Campos Brandão da Fonseca e Mónica Alexandra de Sousa Almeida.