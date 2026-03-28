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"Estou naturalmente preocupado com o impacto deste conflito que existe no Médio Oriente e tenho passado a semana toda, além das reuniões semanais com o primeiro-ministro, a inteirar-me desse impacto. Recebi a autoridade da concorrência, recebi a autoridade reguladora do setor energético para perceber a formação dos preços na área energética e também alimentar", disse em declarações aos jornalistas.

António José Seguro lembrou ainda a dependência do setor da saúde do setor energético, nomeadamente para o transporte de doentes. "Tenho estado a acompanhar e tenho estado com muita atenção".

O presidente da República disse ainda que Montenegro garantiu que "tem estado a definir e a aprovar os apoios que são necessários em cada momento", havendo já boas notícias para os combustíveis.

Seguro afirmou também que espera que "se ponha fim a este conflito", para que haja "paz em todo o mundo", também na Europa, em referência à Ucrânia.

Anteriormente, no seu discurso, o presidente da República alertou para um "contexto internacional particularmente exigente" devido à "reemergência de conflitos armados de alta intensidade" e defendeu a necessidade de reforçar e modernizar as Forças Armadas portuguesas, mantendo simultaneamente o investimento nas áreas sociais.

Sobre a guerra na Ucrânia, António José Seguro lembrou que o conflito alterou "de forma abrupta" a perceção da segurança coletiva, exigindo aos Estados "medidas compatíveis com a missão de defesa e salvaguarda da soberania nacional".

Perante este cenário, Portugal deve acompanhar os compromissos internacionais assumidos no âmbito da União Europeia e da NATO com "investimento, modernização e reforço de capacidades", defendeu.

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