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Em nota no site da presidência, Seguro escreveu que "Lídia Jorge construiu uma polifonia deslumbrante e trágica, comovente e cheia de inteligência sobre a natureza humana e a condição portuguesa".

Assim, Seguro afirmou que "a sua obra, distribuída pelo romance, conto, ensaio, crónica, teatro e poesia, abriu caminhos singulares na nossa literatura e na forma de pensar Portugal, a nossa sensibilidade, a vida das mulheres portuguesas e a memória de eventos marcantes para a história recente do nosso País".

"Nessa medida, é um barómetro que tem detetado os sinais de mudança e os movimentos transformadores da sociedade, sem nunca perder um cunho estético de primeira grandeza, o que faz dela uma das grandes vozes na literatura contemporânea de todas as línguas", pode-se ler ainda.

Seguro também relembrou os vários prémios da escritora, que já foi "distinguida com a Ordem Militar de Sant’Iago da Espada e com a Ordem do Infante D. Henrique", Lídia Jorge conta com um vasto número de prémios literários em Portugal e no estrangeiro, entre eles "os prémios APE, Pessoa, Vergílio Ferreira, Fernando Namora, Médicis, Rosalía de Castro, Albatros da Fundação Günter Grass ou PEN". Para Seguro, "Prémio Camões é um dos corolários de uma carreira literária que o Presidente da República saúda e felicita. A sua voz é, neste momento, a nossa voz".

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