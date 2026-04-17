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A visita inclui encontros com Suas Majestades, o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia, bem como uma reunião com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez. O Presidente será acompanhado pela mulher Margarida Maldonado Freitas.

Segundo a nota oficial da Presidência, durante a deslocação, está também previsto um encontro com "jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha", numa iniciativa que pretende reforçar os laços com a comunidade emigrante.

Ao escolher Espanha para a sua primeira visita oficial ao estrangeiro, o Presidente da República "assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha e a natureza única do relacionamento bilateral, que esta visita procura consolidar e reforçar".

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