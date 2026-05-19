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Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, António José Seguro "saúda o antigo Presidente da República pela distinção que esta terça-feira recebeu no Parlamento Europeu em Estrasburgo", de membro honorável da Ordem Europeia do Mérito.

Para o chefe de Estado, a distinção "traduz o justo reconhecimento do papel desempenhado pelo professor Cavaco Silva em prol do projeto europeu e da integração de Portugal no mesmo, desde logo na adesão de Portugal à então CEE, bem como na negociação do Ato Único Europeu e do Tratado de Maastricht".

António José Seguro afirma que Cavaco Silva -- que foi primeiro-ministro entre 1985 a 1995 e Presidente da República de 2006 a 2016 -- "foi sempre um defensor intransigente da União Europeia, pautando a sua atuação por um firme compromisso com os valores da unidade, da solidariedade e da cooperação europeia".

"Num contexto internacional cada vez mais desafiante, a Europa necessita hoje, mais do que nunca, de pessoas com esta visão, determinação e sentido de responsabilidade coletiva", considera o Presidente da República.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, em Estrasburgo, França, Cavaco Silva assinalou que foi agraciado precisamente no dia em que passam 41 anos da sua eleição como presidente do PSD, no Congresso da Figueira da Foz, em 19 de maio de 1985, data que representou "uma mudança muito profunda" na sua vida.

"Hoje é um dia muito particular para mim", declarou o antigo primeiro-ministro, que já estava em funções quando se formalizou a adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, e governou na primeira década de integração europeia do país.

De acordo com o portal do Parlamento Europeu, a recém-criada Ordem Europeia do Mérito "homenageia as realizações de pessoas que tenham contribuído significativamente para a integração europeia ou para a promoção e defesa dos valores consagrados nos tratados".

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