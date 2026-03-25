Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A data e o tema foram confirmados em nota publicada no site da Presidência da República.

Este será o primeiro Conselho de Estado de António José Seguro.

Criado para apoiar o chefe de Estado nas decisões mais sensíveis da democracia portuguesa, o Conselho de Estado tem o dever de aconselhar o Presidente da República em situações como a dissolução da Assembleia da República, a demissão do Governo ou a declaração da guerra e da paz.

Em alguns casos, a Constituição obriga o Presidente a ouvir o Conselho de Estado. No entanto, o chefe de Estado pode convocá-lo sempre que queira ouvir diferentes perspetivas.

As reuniões do Conselho têm um caráter reservado, mas não secreto. Os pareceres finais são publicados, mas a discussão interna decorre em privacidade para garantir liberdade de debate.

Saiba mais neste artigo.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.