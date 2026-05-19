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Em nota no site da presidência da República, António José Seguro convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal no próximo ano, tendo em conta que em 2027, " assinalam os 500 anos da formalização da Nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta"

Para Seguro, as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé constituem "um exemplo de diálogo institucional, respeito mútuo e cooperação histórica entre Estados soberanos, ligados por uma proximidade cultural e espiritual que resulta da partilha de valores universais como o humanismo, a paz e a dignidade humana".

Assim, a "visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, constituirá, sem dúvida, uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé", pode-se ler ainda.

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