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Segundo uma nota da Presidência da República divulgada esta sexta-feira, as celebrações de 10 de Junho terão lugar fora de Portugal e centrar-se-ão na comunidade portuguesa residente no Luxemburgo, descrita como “uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora”.

A Presidência considera que a iniciativa representa “um justo e significativo reconhecimento” do papel desempenhado pela comunidade portuguesa no fortalecimento das relações entre Portugal e o Luxemburgo, bem como no desenvolvimento económico, social e cultural dos dois países.

A visita oficial decorrerá a convite de Suas Altezas Reais, o Grão-Duque e a Grã-Duquesa do Luxemburgo. O Presidente da República será acompanhado por Margarida Maldonado Freitas.

De acordo com a mesma nota, a deslocação pretende reforçar as relações de amizade e parceria entre Portugal e o Luxemburgo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e deputados à Assembleia da República acompanharão também esta visita oficial.

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