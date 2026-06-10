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A visita oficial tem início na quinta-feira, dia 11, com a chegada do Chefe de Estado à ilha da Madeira às 12h40. Durante a tarde, António José Seguro visita a Universidade da Madeira, a Startup Madeira – Incubadora de Empresas e a ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no Campus da Penteada, numa agenda centrada na inovação, investigação e empreendedorismo regional.

Ao final da tarde, pelas 16h30, o Presidente da República preside à cerimónia de condecorações por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, no Palácio de São Lourenço. Serão distinguidos Eduardo Luís Mendes Rodrigues, a Banda Municipal de Santana e o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social.

Segue-se, às 17h00, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a apresentação do livro “50 anos de Autonomia Regional 1976-2026”, da autoria do professor Rui Carita, e a inauguração da exposição fotográfica “50 anos de Autonomia”. O dia termina com um jantar em honra do Presidente da República e da Primeira-Dama, oferecido pelo Presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia.

Na sexta-feira, dia 12, às 10h00, António José Seguro participa na cerimónia comemorativa dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira e dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, que terá lugar na Fortaleza de São João Baptista do Pico. A sessão inclui a assinatura da Declaração do Funchal, momento central das celebrações institucionais.