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O presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi chamado a prestar esclarecimentos perante o Congresso dos Estados Unidos, no âmbito de uma investigação lançada pelo deputado democrata Jamie Raskin sobre as ligações entre a organização que tutela o futebol mundial e Donald Trump, escreve o The Guardian.

Numa carta enviada no domingo a Infantino, Raskin, que é o principal democrata na Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes, solicitou à FIFA documentos e comunicações relacionados com eventuais presentes, pagamentos ou benefícios concedidos a Trump e aos seus associados. O pedido inclui ainda os registos de visitantes do espaço de escritórios da FIFA situado na Trump Tower, em Nova Iorque, adquirido pela organização no ano passado.

Além da entrega de documentação, o comité pediu que Gianni Infantino participe numa entrevista transcrita.

Na carta enviada a Infantino, Jamie Raskin faz referência à decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de “arquivar as acusações” contra arguidos em investigações relacionadas com corrupção no futebol internacional, incluindo o processo de 2015 que envolveu mais de 20 dirigentes da FIFA e executivos ligados ao marketing desportivo.

O deputado democrata criticou também o percurso de Infantino à frente da organização, recordando que a sua eleição para a presidência da FIFA deveria representar uma ruptura com décadas marcadas por escândalos e acusações de corrupção.

Segundo Raskin, o presidente da FIFA terá enfraquecido mecanismos internos de controlo ético ao afastar a maioria dos membros do comité de ética da organização, reduzindo a transparência e a fiscalização interna.

Na carta, o responsável norte-americano citou ainda críticas de um professor de Direito da Universidade de Nova Iorque e de um antigo membro do comité de ética da FIFA, que classificaram algumas das estratégias de aproximação de Infantino à administração Trump como “suborno legal”.

Contactos durante o Mundial aumentaram polémica

A relação entre o presidente da FIFA e Donald Trump já tinha sido alvo de escrutínio antes do Mundial deste verão. Em dezembro, durante o sorteio da competição realizado em Washington, Trump recebeu um recém-criado “prémio da paz da FIFA” no Kennedy Center, numa cerimónia para a qual as obras de renovação do espaço terão sido aceleradas por ordem da administração.

A atenção sobre a proximidade entre Infantino e Trump intensificou-se durante o torneio. O presidente norte-americano realizou vários telefonemas ao líder da FIFA para defender uma revisão da suspensão do avançado norte-americano Folarin Balogun, que tinha recebido um cartão vermelho antes do encontro dos Estados Unidos frente à Bélgica, nos oitavos de final.

A FIFA acabou por reverter a suspensão do jogador, mas o episódio gerou críticas e criou tensão em torno da seleção norte-americana, além de provocar reações negativas de outras equipas e federações internacionais.

Depois da vitória de Espanha sobre a Argentina na final do Mundial, Trump juntou-se aos líderes do Canadá e do México na entrega do troféu da competição ao lado de Infantino. Os dois assistiram à final juntos numa zona de lugares de luxo protegida por vidro e foram recebidos com assobios quando entraram no relvado do estádio.

Na segunda-feira, Gianni Infantino publicou uma mensagem dividida em 15 partes na rede social Instagram, na qual criticou os seus opositores, acusando-os de espalharem ódio e narrativas falsas. O presidente da FIFA voltou a defender o sucesso do Mundial.

Mais de 200 membros da FIFA já manifestaram apoio a Infantino antes das eleições presidenciais da organização, marcadas para março. Ainda assim, algumas federações mantêm posições críticas. A Federação Norueguesa de Futebol prepara uma queixa formal junto das investigações de ética da FIFA devido ao papel atribuído a Trump na reversão da suspensão de Folarin Balogun.

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