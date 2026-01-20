Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em audição na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Moreira explicou que “a segurança na operação da CP é suportada pelo sistema de gestão da segurança, que contempla a avaliação contínua e sistemática dos riscos, o controlo das situações e a implementação de medidas de melhoria sempre que necessário, com acompanhamento do Comité Estratégico de Segurança”.

O responsável, ouvido por requerimento do PSD sobre a “anomalia” que separou carruagem de um comboio Intercidades em outubro de 2025, destacou que “a manutenção do material circulante é rigorosa, baseada em ciclos definidos e executada por técnicos qualificados com muita experiência” e que “não há nenhuma unidade em serviço que não cumpra integralmente o plano de manutenção”.

Pedro Moreira explicou que o sistema de gestão da CP está certificado por entidades europeias, incluindo a Agência Ferroviária Europeia, e que todas as certificações são sujeitas a auditorias internas e externas.

Também sublinhou que a empresa adapta a manutenção à idade e ao contexto operacional das carruagens, cuja média de serviço ronda 45 anos, garantindo que “as unidades só entram em serviço se estiverem totalmente dentro do ciclo de manutenção, assegurando sempre a segurança de todos os passageiros”.

Sobre inspeções preventivas, Pedro Moreira afirmou: “Logo após esta ocorrência [em outubro],iniciámos um conjunto de verificações” ao material circulante.

“Os critérios, como disse, ainda estão a ser estudados, mas neste conjunto de inspeções substituímos já 22 elementos preventivamente“, acrescentou.

O presidente explicou que este passo “não significa que estes elementos tivessem algum problema”, mas que a empresa está a “rever os procedimentos de inspeção, definindo exatamente o tipo de ensaio não destrutivo a realizar e os critérios de aceitação e rejeição”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.