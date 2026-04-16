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"Integrar o Conselho de Estado é algo que me honra e valoriza o papel dos autarcas no país e as vozes da Região Norte", admitiu nas redes sociais Pedro Duarte, que agora junta-se a Leonor Beleza, Carlos Moedas (presidente da Câmara Municipal de Lisboa), Carlos César e André Ventura.

Segundo uma nota no site da Presidência, os cinco membros indicados pelo chefe de Estado são Alberto Martins, antigo ministro da Justiça, Isabel Capeloa Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, Maria do Carmo Fonseca, cientista distinguida com o Prémio Pessoa em 2010, Miguel Bastos Araújo, investigador e vencedor do mesmo prémio em 2018, e Nuno Severiano Teixeira, ex-ministro da Administração Interna.

Já no parlamento, foram eleitos outros cinco conselheiros, com vantagem clara da lista conjunta PSD/Chega, que garantiu quatro lugares, contra apenas um do PS. Assim, foram eleitos Leonor Beleza, André Ventura, Carlos Moedas e Pedro Duarte pela lista conjunta, enquanto os socialistas asseguraram a eleição de Carlos César.

A votação foi realizada pelo método de Hondt e contou, de forma pouco habitual, com apenas duas listas. A lista do PS obteve 67 votos, enquanto a lista conjunta PSD/Chega reuniu 141 votos. Registaram-se ainda oito votos brancos e nove nulos.

Entre os eleitos, destacam-se a vice-presidente do PSD, Leonor Beleza, e os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, respetivamente. André Ventura, líder do Chega, foi o segundo nome da lista conjunta.

O Conselho de Estado é o "órgão político de consulta do Presidente da República", integrando figuras institucionais e personalidades de reconhecido mérito, com funções de aconselhamento em matérias relevantes da vida nacional.

A tomada de posse dos novos membros está marcada para esta sexta-feira, 17 de abril, às 14h00, numa cerimónia no Palácio de Belém.

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