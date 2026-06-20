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O Presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, anunciou este sábado a declaração do estado de emergência, numa tentativa de pôr fim à onda de protestos que se prolonga desde o final de abril e que tem paralisado importantes vias de comunicação em todo o país.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, o chefe de Estado justificou a decisão com a necessidade de libertar as estradas bloqueadas pelos manifestantes e restaurar a normalidade. “Os bolivianos não podem continuar reféns de bloqueios que impedem trabalhar, estudar, receber cuidados médicos, abastecer-se e levar sustento para as suas casas”, afirmou.

A declaração confere ao governo poderes alargados para intervir nos bloqueios rodoviários, embora a medida tenha ainda de ser analisada pelo Congresso boliviano, que dispõe de 72 horas para a aprovar ou rejeitar.

Os protestos, liderados por mineiros, agricultores e grupos indígenas, começaram no final de abril em resposta a uma proposta de reforma agrária apresentada por Rodrigo Paz. Os críticos argumentavam que a medida facilitaria a aquisição de pequenas propriedades por grandes proprietários rurais.

Apesar de o governo ter entretanto retirado a proposta, o movimento de contestação alargou-se a outras reivindicações, incluindo a reposição dos subsídios aos combustíveis, a reversão de medidas de austeridade e a exigência da demissão do Presidente.

A contestação tem sido igualmente alimentada pela oposição às alterações constitucionais propostas pelo Executivo. Rodrigo Paz, eleito em outubro passado e identificado com o centro-direita, defende que as mudanças são necessárias para atrair investimento privado e dinamizar a economia. Os manifestantes, por sua vez, receiam que as alterações reduzam o controlo público sobre os recursos naturais e outros sectores estratégicos.

Nas últimas semanas, os bloqueios de estradas agravaram a escassez de combustíveis e de outros bens essenciais em várias regiões do país. Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança provocaram já várias mortes e resultaram em centenas de detenções.

Poucas horas antes de anunciar o estado de emergência, Rodrigo Paz revelou ter alcançado um acordo com a principal central sindical do país, a Confederação dos Trabalhadores da Bolívia. No entanto, várias organizações indígenas já indicaram que irão manter os protestos, com os bloqueios a permanecerem ativos em diversas zonas.

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