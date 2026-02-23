Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O Estado não pode falhar e não pode falhar em relação a ninguém”, afirmou Aguiar-Branco, após uma visita às zonas afetadas pelas cheias em Alcácer do Sal, integrada no roteiro “Parlamento Próximo” dedicado ao distrito de Setúbal.

Acompanhado pela autarca de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, e por outros responsáveis, o presidente do parlamento visitou um centro infantil, lojas e casas de particulares que ficaram inundadas e deixou palavras de incentivo.

Nas declarações aos jornalistas, Aguiar-Branco explicou que esta visita serviu para a comitiva do parlamento recolher informações sobre “situações que, muitas vezes, não têm expressão mediática“, mas que tiveram impacto nos rendimentos das pessoas.

“É uma obrigação de todos, quer do poder autárquico, do Governo, da Assembleia da República, fazer tudo aquilo que seja necessário fazer para as diversas pessoas que foram vítimas desta situação, nos diversos patamares”, frisou.

Segundo Aguiar-Branco, esta visita permite aos grupos parlamentares terem “contacto direto” com quem sofreu danos devido às cheias para, depois, darem visibilidade aos casos através das várias figuras regimentais de que dispõem.

“Aparentemente, há situações onde há já apresentação de candidaturas e é a execução e pagamento das mesmas que tardam e os grupos parlamentares recolhem informação de forma muito próxima de quem está a sofrer com isso”, referiu.

O presidente do parlamento disse que, no âmbito da fiscalização e escrutínio da Assembleia da República, os deputados podem agora “colocar na agenda e na preocupação do debate político” eventuais problemas para que, por via disso, se tente que as coisas andem bem”.

“Ao colocarmos também estas realidades no espaço mediático, estamos a ajudar a que o Estado não falhe e que tenha consciência daquilo que está no terreno em relação a muita gente e a muita gente que não tem uma voz”, vincou.

Recusando a ideia de que a presença da comitiva do parlamento seja “uma figura de estilo“, Aguiar-Branco sublinhou que “a Assembleia da República pode ajudar a que o Estado não falhe“.

Devido à subida do caudal do Rio Sado provocada pela chuva intensa, a marginal e a Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, estiveram inundadas durante vários dias, no final de janeiro e em meados deste mês.

