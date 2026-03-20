Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente da República, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, convocou o Conselho Superior de Defesa Nacional para reunir na terça-feira, 31 de março, às 16h00, no Palácio de Belém.

De acordo com a Constituição, o Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão colegial de consulta do Presidente da República para questões relacionadas com a defesa nacional, bem como com a organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas.

Este órgão integra várias figuras do Estado, incluindo o primeiro-ministro e os ministros com tutela nas áreas da Defesa Nacional, Negócios Estrangeiros, Administração Interna, Finanças, bem como responsáveis pelos setores da indústria, energia, transportes e comunicações.

Participam também o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes dos três ramos militares: Armada, Exército e Força Aérea.

O Conselho inclui ainda os representantes da República e os presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, o presidente da Comissão de Defesa Nacional da Assembleia da República e dois deputados eleitos por maioria qualificada de dois terços.