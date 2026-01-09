Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os dados foram divulgados esta semana pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e confirmam um crescimento significativo do universo eleitoral, impulsionado sobretudo pelo aumento do número de portugueses residentes no estrangeiro.

De acordo com os números oficiais, 1.777.019 eleitores votam fora de Portugal, dos quais 1.050.356 estão recenseados na Europa. Em relação às últimas presidenciais, vão votar nestas eleições mais 226.956 portugueses residentes no estrangeiro, indica a Agência Lusa.

No total, cerca de 11 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher entre 11 candidatos, um número recorde em eleições presidenciais. Se nenhum dos concorrentes obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, está prevista a realização de uma segunda volta a 8 de fevereiro, entre os dois candidatos mais votados.

A lista de candidatos inclui Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (Livre), Cotrim Figueiredo (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Estas são as 11.ª eleições presidenciais em democracia, desde 1976, para a escolha do Presidente da República.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.