De acordo com o resultado do sorteio, o nome do antigo vereador do PSD na Câmara Municipal de Paredes será o primeiro a figurar nos boletins de voto, cabendo ao antigo chefe do Estado-Maior da Armada a última posição.

A sessão decorreu no Palácio Ratton e foi conduzida pelo presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, perante representantes das várias candidaturas e jornalistas, que puderam assistir ao procedimento pela primeira vez.

No sorteio, o primeiro nome a sair da urna foi o de Luís Marques Mendes, ao qual foi atribuído o número 11. O mesmo método foi seguido para os restantes candidatos, ficando assim definido o ordenamento final dos boletins, avança a agência Lusa.

André Pestana surge na segunda posição, seguido de Jorge Pinto, apoiado pelo Livre, em terceiro lugar. Joana Amaral Dias ocupa a quarta posição, Manuel João Vieira a quinta e José Cardoso a sexta. Em sétimo lugar aparece Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, seguida de João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, e de Humberto Correia, em nono.

O candidato apoiado pelo PS, António José Seguro, figura em décimo lugar, imediatamente antes de Luís Marques Mendes, que conta com o apoio do PSD e do CDS-PP. André Ventura, apoiado pelo Chega, surge na 12.ª posição, António Filipe, apoiado pelo PCP, na 13.ª, e Henrique Gouveia e Melo encerra a lista.

Até ao prazo-limite de 18 de dezembro, deram entrada no Tribunal Constitucional 14 processos de candidatura, correspondentes a cidadãos que manifestaram intenção de concorrer às eleições presidenciais, segundo fonte da secretaria-geral do órgão.

Os juízes do Tribunal Constitucional dispõem até 24 de dezembro para verificar a admissibilidade das candidaturas, nomeadamente o cumprimento do requisito mínimo de 7.500 assinaturas válidas de cidadãos eleitores. Segue-se um período de recurso para candidaturas consideradas inelegíveis ou com irregularidades, estando a decisão final prevista até 2 de janeiro.

Ordem das candidaturas nos boletins de voto

Ricardo Sousa André Pestana Jorge Pinto Joana Amaral Dias Manuel João Vieira José Cardoso Catarina Martins João Cotrim Figueiredo Humberto Correia António José Seguro Luís Marques Mendes André Ventura António Filipe Henrique Gouveia e Melo

