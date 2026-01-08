Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na rede social Linkedin, Tim Vieira explicou que "abrimos as portas da Tim’s Garage a pessoas que, como eu, sentem que Portugal precisa de mudança. Criámos um programa “Test drive à Presidência” e foram dois meses de passeios pela minha garagem com conversas boas e brincadeiras. O lado mais leve dos candidatos. O que querem fazer pelo país".

Vieira destacou na sua publicação "João Cotrim de Figueiredo e António José Seguro. Partidos diferentes, visões diferentes, mas a mesma honestidade, caráter e disponibilidade em estar ali de forma simples e aberta. joana amaral dias cuja candidatura não foi aceite pelo Tribunal Constitucional. Gostei muito de os conhecer melhor. De saber que podemos contar com eles no futuro do país".

Em relação a André Ventura, Vieira explica que "a entrevista estava marcada. No mesmo dia, a minha mulher, Lídia, foi internada. Desmarquei nesse momento. Já vos contei: estamos a passar por um processo duro e difícil como família. Depois disso, nunca mais conseguimos voltar a conciliar agendas".

Já em relação a Gouveia e Melo, "foi ele quem desmarcou na véspera, e acabou por nunca mais ser possível encontrar nova data. E há casos diferentes: o Luis Marques Mendes, simplesmente, nem tentou marcar. Optou por não participar. Faz parte do processo democrático dizê-lo. Como Catarina Martins. Nunca respondeu. Uma palavra ainda ao LIVRE que respondeu tarde demais, numa fase em que eu já só estava a cuidar da Lídia. Obrigado".

O programa vai para o ar a partir de sexta feira, com Tim Vieira a afirmar que "não sabemos como estará Portugal amanhã. Mas sabemos que estas pessoas já disseram “eu quero fazer melhor pelo meu país”. E isso merece ser ouvido".

Nascido em Joanesburgo em 1975, casado e pai de três filhos, Tim Vieira ficou conhecido em Portugal por ter sido um dos empresários que participou na versão portuguesa do programa televisivo Shark Tank, em 2015.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.