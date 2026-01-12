Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as 8h00 e as 19h00, os utilizadores da plataforma poderão beneficiar de 10% de desconto em viagens TVDE, mediante a utilização do código VOTA26, com um limite máximo de 1,50 euros por viagem. A campanha é válida para duas deslocações por pessoa.

No caso da micromobilidade, quem optar pelas trotinetes e bicicletas elétricas da Bolt terá acesso a um desconto automático de 50%, aplicado durante o mesmo período, com exceção das zonas turísticas.

Em comunicado, o diretor-geral da Bolt em Portugal, Mário de Morais, sublinha que o transporte pode representar um entrave à participação cívica. “Estamos conscientes de que o transporte pode ser um obstáculo para alguns eleitores. Com esta ação, pretendemos tornar a deslocação dos portugueses às urnas mais simples e cómoda e reforçar o nosso papel de tornar a mobilidade mais inclusiva para todos”, afirmou.

“Cada viagem conta e, ao oferecer opções mais acessíveis, esperamos contribuir para que mais portugueses participem ativamente neste ato eleitoral”, acrescentou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.