Após a admissão de todas as candidaturas pelo Tribunal Constitucional (TC) e passado o Natal, aos 8 candidatos que já se defrontaram em televisão nacional juntam-se o músico Manuel João Vieira, o pintor Humberto Correia e o sindicalista André Pestana.

A notícia foi avançada pelo Expresso, após confirmação da RTP, que juntaria todos os candidatos num só debate com a duração de quase três horas. A emissora já tinha afirmado que incluiria no debate Manuel João Vieira e todos os candidatos cuja candidatura fosse formalizada pelo TC.

António Filipe, Catarina Martins, Jorge Pinto, António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes, João Cotrim de Figueiredo, André Ventura, Manuel João Vieira, Humberto Correia e André Pestana reúnem-se na estação pública no Dia de Reis para um debate marcado para as 22h00 e que terminará pelas 00h30.

Na próxima semana regressa o podcast Bom Partido com o humorista Guilherme Geirinhas, que vai receber os candidatos presidenciais, começando com Henrique Gouveia e Melo

