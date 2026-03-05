Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O arquiteto japonês Ryue Nishizawa, vencedor do Prémio Pritzker de 2010, considerado o “Nobel da Arquitetura”, esteve ontem no ISCTE para uma palestra no Fórum de Tecnologias e Arquitetura (FISTA), onde compartilhou a sua visão sobre como a arquitetura pode criar uma relação harmoniosa entre pessoas, edifícios e natureza.

Durante o evento, que reuniu arquitetos, estudantes e empresas de tecnologia, Ryue Nishizawa mostrou como transforma espaços em experiências vivas, conectando interiores a jardins e paisagens externas, criando edifícios que respiram.

“Os meus projetos procuram uma harmonia entre a natureza e a arquitetura, e entre o humano e o espaço construído”, explicou.

Projetos que dialogam com o mundo

Entre os 14 projetos apresentados, destacaram-se construções icónicas como o Museu Louvre-Lens, em França, projetado para respeitar a história industrial da cidade.

Nishizawa também mostrou trabalhos em pequenas ilhas japonesas e em cidades densamente urbanizadas, como Tóquio, onde cada metro quadrado é planeado com precisão para equilibrar uso, conforto e conexão com o exterior. Entre cafés, bibliotecas e museus, a filosofia é sempre a mesma: criar espaços que convidam o usuário a interagir, observar e sentir o ambiente.

Entre tradição e inovação

O arquiteto, que também lidera a oficina Sanaa, em colaboração com Kazuyo Sejima, destacou a importância da tradição. “Tudo o que faço é tradição. Tento continuar o que pessoas construíram há cem anos, aplicando novas técnicas e sensibilidades”, afirmou. Ao mesmo tempo, a tecnologia e os softwares de design permitiram que projetos mais orgânicos e complexos surgissem a partir do início dos anos 2000, quebrando a rigidez dos projetos quadrados dos anos 90.

Conselhos para novos arquitetos

Para os estudantes e jovens profissionais presentes, Nishizawa deixou uma mensagem simples: trabalhar com alegria.

“Se vocês se esquecerem da alegria da arquitetura, praticar a profissão torna-se doloroso", disse.

O arquiteto falou também sobre a relação entre a arquitetura e o tempo: um edifício ou um museu pode evoluir e mudar de função, mas mantém a sua relevância e beleza através dos anos, mostrando como a arquitetura é tanto arte quanto experiência social.

A presença de Ryue Nishizawa no ISCTE não destacou apenas a importância da arquitetura sensível, mas também trouxe para Portugal a visão de um dos maiores nomes mundiais da área, que continua a inspirar arquitetos e estudantes a repensar a relação entre construção, natureza e vida quotidiana.