O Prémio Livro do Ano Bertrand, criado em 2017 pela Livraria Bertrand, está de volta com a edição de 2025, abrindo a votação para eleger os melhores livros publicados ou reeditados em Portugal ao longo do ano.

Nesta edição, 271 obras estão em disputa, distribuídas por sete categorias diferentes. A votação é exclusiva para leitores e livreiros Bertrand, que podem escolher apenas um livro por categoria.

O prémio, que distingue anualmente as obras mais relevantes no panorama literário português, mantém-se assim como uma referência entre autores, leitores e profissionais do livro.

