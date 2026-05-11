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Os três trabalhos foram anunciados como vencedores da segunda edição do galardão, atribuído pelo Iscte e pela Associação Portuguesa de Sociologia, que distingue, de dois em dois anos, livros e artigos científicos na área da Sociologia. O prémio tem um valor global de cinco mil euros.

Na categoria de livro, foi distinguida a obra de Ana Ferreira, “Nós Somos os Rankings! – Precariedade, Reflexividade e Ação Social na Academia Neoliberalizada”, que analisa as condições de trabalho no ensino superior, com foco na crescente precariedade laboral e no impacto dos sistemas de avaliação e ranking na produção académica.

Também premiado foi o livro “Elas: Percursos Inesperados de Jovens Mulheres das Classes Populares”, de João Teixeira Lopes, que acompanha trajetórias de jovens mulheres oriundas de meios sociais desfavorecidos, com forte sucesso escolar. A obra recorre a narrativas pessoais para explorar experiências familiares, escolares e culturais, destacando também dinâmicas dentro das salas de aula e a sua diversidade social.

Na categoria de artigo científico, o prémio foi atribuído a Vasco Ramos, pelo trabalho “Consumo Alimentar, Classe Social e Gosto no Portugal Contemporâneo”, onde o investigador analisa a relação entre hábitos alimentares domésticos, posições de classe e expressões culturais na sociedade portuguesa.

O Prémio João Ferreira de Almeida foi criado em 2023 e presta homenagem ao sociólogo que foi docente, investigador e presidente do Iscte, além de primeiro presidente da Associação Portuguesa de Sociologia. Segundo a reitora do Iscte, Helena Carreiras, a distinção pretende incentivar a produção científica em sociologia e preservar o legado de João Ferreira de Almeida, sublinhando também a importância do conhecimento produzido nas universidades para a compreensão da sociedade.

Na primeira edição do prémio, em 2023, foram distinguidos trabalhos de investigadores ligados ao Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Iscte, nas áreas de livros e artigos científicos.

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