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A iniciativa dirige-se a novos produtos, serviços, soluções e tecnologias inovadoras alinhadas com as prioridades europeias para os próximos anos, com destaque para a inovação colaborativa, a soberania tecnológica e a resiliência europeia.

De acordo com a organização, esta edição surge num contexto de transição do Programa-Quadro europeu, procurando antecipar tendências, valorizar áreas emergentes e aproximar o ecossistema nacional das oportunidades de financiamento, tanto a nível nacional como europeu.

Com este prémio, a INOVA+ pretende reforçar o compromisso com a valorização da inovação em Portugal, partilhando o seu conhecimento enquanto empresa portuguesa com maior participação em programas europeus de financiamento e contribuindo para a capacitação do ecossistema de inovação.

Nas duas edições anteriores, o prémio registou mais de 500 manifestações de interesse e cerca de 100 candidaturas.

A terceira edição está organizada em três categorias: Inovação Científica, Inovação Empresarial e Inovação Urbana. Em cada uma delas, o primeiro classificado recebe um prémio monetário de três mil euros, bem como apoio especializado da INOVA+ para o desenvolvimento de uma candidatura a programas de financiamento. Já o segundo e o terceiro classificados terão acesso a 20 horas de mentoria orientada à participação nesses programas.

Na categoria de Inovação Científica, podem candidatar-se investigadores de laboratórios ou grupos de investigação, individualmente ou em equipa, sendo distinguidos projetos com aplicação e impacto na indústria, com um nível de maturidade tecnológica entre TRL 2 e 5.

Já na Inovação Empresarial, são elegíveis empresas portuguesas com atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, sendo valorizados projetos com um TRL entre 5 e 9 e potencial de expansão internacional.

Por sua vez, a categoria de Inovação Urbana destina-se a municípios, associações de municípios e outras entidades da administração local, premiando projetos que respondam de forma inovadora a desafios locais, alinhados com as prioridades emergentes da inovação urbana.

As candidaturas podem ser submetidas até 30 de julho, através da entrega de um pitch deck na plataforma online do concurso. Os projetos serão posteriormente avaliados por um júri composto por representantes das entidades parceiras e por especialistas convidados, estando a divulgação dos vencedores prevista para outubro.

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