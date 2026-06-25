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O incidente ocorreu no número 491 da Rua de Antero de Quental, no cruzamento com a Rua da Constituição.

Ao 24notícias, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto diz que já estão operacionais no local. Não houve qualquer alerta para o sucedido e os bombeiros deram conta da derrocada através de câmaras de vigilância.

Segundo o Jornal de Notícias, no rés do chão do edifício funcionava uma papelaria e o proprietário apercebeu-se de um forte barulho e de rachas na parede, o que o levou a abandonar o local antes do colapso.

A derrocada aconteceu quando um trabalhador se preparava para iniciar trabalhos de escavação nas traseiras do prédio. O operário também conseguiu sair do local a tempo.

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