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A partir da próxima segunda-feira, os preços dos combustíveis deverão registar uma descida, acompanhando a queda das cotações do petróleo nos mercados internacionais, na sequência do anúncio de um cessar-fogo de duas semanas no Médio Oriente.

De acordo com dados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) ao 24notícias o preço do gasóleo, o combustível mais consumido em Portugal, desce seis cêntimos por litro. Já a gasolina deverá registar uma descida na ordem dos três cêntimos. Por sua vez, o Automóvel Clube de Portugal (ACP) aponta para uma redução que poderá atingir os seis cêntimos no caso do diesel.

A confirmarem-se estas previsões, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,085 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá descer para os 1,908 euros por litro. Atualmente, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo situa-se nos 2,145 euros por litro e o da gasolina nos 1,943 euros.

Ainda assim, o ACP alerta que os preços praticados nos postos de abastecimento podem variar, uma vez que o setor é liberalizado e cada operador define a sua política comercial. A associação sublinha também que eventuais oscilações nas cotações do crude até ao final desta sexta-feira poderão alterar as previsões, podendo a descida ser diferente da estimada.