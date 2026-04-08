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Os mercados financeiros reagiram com alívio à decisão de Donald Trump de suspender temporariamente a sua ameaça de ataques contra o Irão, depois de Teerão ter aceite um cessar-fogo condicional de duas semanas e ter anunciado a reabertura do estreito de Ormuz sob gestão militar iraniana. O anúncio provocou uma descida acentuada nos preços do petróleo e um salto significativo nas bolsas de valores em todo o mundo, diz o The Guardian.

A notícia teve um efeito imediato nos mercados. O Brent, referência internacional para o petróleo, caiu 14,4%, para 93,48 dólares por barril, enquanto os futuros do crude norte-americano desceram 14,7%, fixando-se nos 96,27 dólares por barril. Apesar da queda, os preços continuam significativamente acima dos níveis registados antes do início do conflito, em fevereiro.

Os mercados acionistas asiáticos registaram ganhos expressivos: o Nikkei 225 do Japão subiu mais de 5%, o S+P/ASX 200 da Austrália avançou 2,55%, e o Kospi da Coreia do Sul disparou 7,5%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 3,1%, enquanto o índice CSI300 da China ganhou 3,2%. Na Europa, as previsões apontam para uma forte abertura em alta, com os futuros do índice Dax alemão a avançarem 5,3% e o FTSE 100 britânico a subir 2,9%.

No mercado de obrigações, os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano desceram: o juro do título a 10 anos passou de 4,30% para 4,24%. Os preços do ouro subiram mais de 2%, fixando-se nos 4.812 dólares por onça. As criptomoedas também registaram valorização, com o bitcoin a avançar 2,9%, para 71.327 dólares, e o ether a subir 5,6%, para 2.234 dólares.

O conflito, iniciado no final de fevereiro após ataques dos EUA e de Israel ao Irão, está em curso há mais de cinco semanas, com o país a encerrar praticamente o estreito de Ormuz — por onde passa cerca de um quinto do petróleo e GNL global — causando uma crise energética mundial.

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