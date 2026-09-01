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Os preços das casas à venda em Portugal aumentaram 7,5% em agosto face ao mesmo mês de 2025, segundo o índice de preços do idealista. No final do mês, o preço mediano da habitação situava-se nos 3.207 euros por metro quadrado. Na comparação trimestral, a evolução foi mais moderada, com os preços a subirem 0,3%.

Faro lidera subidas entre capitais de distrito

Em agosto, os preços das casas aumentaram em todas as 20 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas. Faro apresentou a maior valorização anual, de 18,3%, seguida da Guarda, com 17,6%, Bragança, com 17,5%, Beja, com 17,4%, e Portalegre, com 17,3%.

Leiria registou uma subida de 17,2%, enquanto Vila Real aumentou 16,5%. Seguiram-se Coimbra, com 14,6%, e Santarém, com 14,3%. Também Viana do Castelo (13,2%), Viseu (12,5%), Aveiro (12,3%), Braga (12,1%) e Évora (12,1%) apresentaram aumentos superiores a 12%.

As menores subidas verificaram-se em Castelo Branco (10,6%), Setúbal (9,7%), Porto (9,4%), Ponta Delgada (7,7%), Funchal (7%) e Lisboa (3,2%).

Lisboa continua a ser a cidade mais cara para comprar casa, com um preço mediano de 6.227 euros/m2. Seguem-se Porto, com 4.324 euros/m2, Funchal, com 4.042 euros/m2, Faro, com 3.908 euros/m2, e Setúbal, com 3.212 euros/m2.

No extremo oposto, Castelo Branco mantém-se como a cidade mais barata, com um preço mediano de 1.075 euros/m2. Bragança apresenta um valor de 1.139 euros/m2, Guarda de 1.122 euros/m2, Portalegre de 1.242 euros/m2 e Vila Real de 1.452 euros/m2.

Santarém regista maior valorização entre distritos e ilhas

Nos 25 distritos e ilhas analisados, os preços aumentaram no último ano em todos os territórios, com exceção da ilha do Faial, onde diminuíram 10,1%.

Santarém registou a maior subida, de 22,9%, seguida da ilha do Pico (20,8%), ilha Terceira (19,6%), Évora (19,5%), Viseu (17,1%), Portalegre (17%) e Coimbra (17%).

Guarda aumentou 16,9%, Beja 16,3%, a ilha de Santa Maria 14,8%, Aveiro 14,5%, Leiria 14,4%, Braga 13,2% e Viana do Castelo 12,4%.

As menores valorizações foram registadas em Setúbal (10,8%), Castelo Branco (10,6%), ilha de São Miguel (9,3%), ilha da Madeira (8,8%), Faro (8,7%), Vila Real (8,3%), Porto (7,5%), Bragança (7,2%), ilha de São Jorge (6,6%) e Lisboa (4%).

Em termos de preço por metro quadrado, Lisboa é o distrito mais caro, com 4.759 euros/m2, seguindo-se Faro (4.202 euros/m2), ilha da Madeira (3.795 euros/m2) e Setúbal (3.476 euros/m2). O Porto surge depois, com 3.167 euros/m2, seguido da ilha de São Miguel, com 2.388 euros/m2.

A Guarda apresenta o preço mediano mais baixo, de 745 euros/m2, seguida de Bragança (872 euros/m2), Castelo Branco (997 euros/m2), Portalegre (1.033 euros/m2) e Vila Real (1.064 euros/m2).

Centro regista maior subida regional

Nos últimos 12 meses, os preços das casas aumentaram em todas as regiões. O Centro liderou as valorizações, com uma subida de 14,1%, seguido do Alentejo, com 14%.

A Região Autónoma dos Açores registou um aumento de 12,4%, a Região Autónoma da Madeira de 9%, o Algarve de 8,7% e o Norte de 7,4%. A Área Metropolitana de Lisboa apresentou a subida mais moderada, de 5%.

Apesar da menor valorização, a Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a região mais cara para comprar casa, com um preço mediano de 4.457 euros/m2. Seguem-se o Algarve, com 4.202 euros/m2, e a Região Autónoma da Madeira, com 3.796 euros/m2.

O Norte apresenta um preço mediano de 2.623 euros/m2, o Alentejo de 2.172 euros/m2 e a Região Autónoma dos Açores de 2.080 euros/m2. Com 1.773 euros/m2, o Centro mantém-se como a região mais barata para adquirir habitação.

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