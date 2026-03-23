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A subida foi mais acentuada no mercado de habitações usadas, que registaram um aumento de 18,9%, acima dos 14,2% observados nas casas novas. No último trimestre do ano, a tendência intensificou-se, com os preços a crescerem 18,9% em termos homólogos, refletindo uma aceleração face ao trimestre anterior.

Também neste período, as casas em segunda mão voltaram a destacar-se, com uma subida de 20,9%, enquanto as novas avançaram 13,7%. Ainda assim, o número de transações no último trimestre caiu 4,7% face ao mesmo período de 2024, para cerca de 43 mil habitações.

No total do ano, foram transacionadas 169.812 casas, mais 8,6% do que em 2024, correspondendo a um valor global de 41,2 mil milhões de euros, um aumento de 21,7%. A maioria das operações foi realizada por compradores com domicílio fiscal em Portugal, que adquiriram 161.341 habitações (95% do total), num crescimento de 10,1% face ao ano anterior.

Por tipologia, as habitações existentes registaram um aumento de 9,5% no número de transações e de 25% em valor, enquanto as casas novas cresceram 5,3% em número e 13% em valor.

Já as compras por adquirentes com domicílio fiscal no estrangeiro diminuíram, totalizando 8.471 habitações, menos 13,3% do que em 2024, embora o valor global tenha atingido 3,4 mil milhões de euros.

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