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O anúncio de um entendimento entre os Estados Unidos e o Irão para um acordo de paz teve um impacto imediato nos mercados internacionais de energia, provocando uma descida expressiva do preço do petróleo.

Apesar de o acordo ainda não ter sido formalmente assinado, a simples perspetiva de uma redução das tensões no Médio Oriente foi suficiente para aliviar os receios dos investidores relativamente ao abastecimento global de crude.

O barril de Brent, referência para o mercado europeu, chegou a negociar acima dos 90 dólares durante o período de maior instabilidade na região, mas caiu para cerca de 78 dólares após o anúncio do entendimento entre Washington e Teerão. Na sexta-feira, encerrou a sessão nos 80 dólares por barril, o valor mais baixo desde o início de março.

A descida do petróleo terá reflexos imediatos nos preços dos combustíveis em Portugal. De acordo com as estimativas da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), citadas pela SIC Notícias, o preço do gasóleo deverá baixar cerca de 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá registar uma redução de cinco cêntimos.

No entanto, o alívio para os consumidores será parcialmente mitigado pela redução do desconto aplicado pelo Governo ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Com uma menor redução fiscal, parte do benefício resultante da descida das cotações internacionais acaba por ser absorvida pelo aumento da carga tributária.

Ainda assim, o impacto final nos preços deverá ser relativamente reduzido, representando uma diferença de pouco mais de um cêntimo por litro, tanto no gasóleo como na gasolina.

Com estas alterações, o preço médio do litro de gasóleo deverá situar-se nos 1,75 euros, enquanto a gasolina deverá custar, em média, 1,87 euros por litro. Os valores poderão variar consoante a localização e a política comercial de cada posto de abastecimento.

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