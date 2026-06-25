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Segundo o The Guardian, o preço do petróleo caiu para valores inferiores aos registados antes do início da guerra com o Irão, à medida que mais navios petroleiros voltam a atravessar o estreito de Ormuz, uma das mais importantes rotas marítimas para o transporte de energia.

O barril de Brent, referência internacional para o mercado petrolífero, desceu esta quinta-feira para um mínimo de 72,24 dólares, ficando ligeiramente abaixo do valor registado na véspera dos ataques com mísseis lançados pelos Estados Unidos e por Israel sobre Teerão, a 28 de fevereiro. Ao longo deste mês, o preço do petróleo já acumulou uma queda superior a 20%.

Os mercados registam também sinais de abundância de oferta no curto prazo. O Brent para entrega em agosto estava a ser negociado abaixo do contrato para setembro, que tinha um preço de 73,59 dólares por barril.

De acordo com dados da MarineTraffic citados pela CNN, o tráfego de embarcações no estreito de Ormuz duplicou nas últimas 24 horas, atingindo o nível mais elevado desde o final de fevereiro.

Ipek Ozkardeskaya, analista sénior da Swissquote, afirmou que a descida dos preços foi impulsionada pela retoma da navegação de navios com os sistemas de localização por satélite ligados. A especialista apontou ainda para uma combinação de fatores, incluindo a libertação de reservas estratégicas, a redução da procura por parte da China — um dos maiores compradores mundiais — e a saída discreta de numerosos petroleiros do Golfo Pérsico, contribuindo para um ligeiro excesso de oferta em mercados considerados importantes.

Também Susannah Streeter, estratega-chefe de investimentos da Wealth Club, considera que os receios de uma escassez energética global prolongada provocada pelo conflito com o Irão estão a diminuir. No entanto, sublinha que os mercados europeus continuam cautelosos devido aos efeitos combinados da vaga de calor recorde e das preocupações com o fraco crescimento económico na região.

Susannah Streeter considera que ainda existe um longo caminho para eliminar os atrasos acumulados e satisfazer plenamente a procura. Ainda assim, refere que o aumento da produção por parte dos países exportadores de petróleo e a reparação das infraestruturas afetadas estão a contribuir para a descida dos preços. Acrescenta que as medidas de eficiência energética adotadas durante a crise e os receios de desaceleração económica global reforçam uma perspetiva negativa para o setor.

A especialista destaca ainda que a Europa enfrenta atualmente outro desafio energético, relacionado com a intensa vaga de calor que afeta vários países. Os preços grossistas da eletricidade durante os períodos de maior consumo atingiram máximos de vários anos em diversos mercados europeus, impulsionados pelo aumento da utilização de sistemas de refrigeração em edifícios públicos, escritórios e habitações.

Por sua vez, Ipek Ozkardeskaya prevê que o preço do petróleo oscile entre os 60 e os 80 dólares por barril nas próximas semanas. Apesar da tendência de descida, a analista alerta que os riscos geopolíticos continuam presentes, lembrando que o Médio Oriente permanece uma região instável. Além disso, acredita que a China poderá aumentar novamente as compras de petróleo à medida que as tensões diminuírem e que vários países começarão a reconstituir as suas reservas estratégicas, absorvendo parte da oferta adicional disponível no mercado.

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