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Os mercados reagiram a notícias de que os Estados Unidos e o Irão estarão próximos de um acordo para terminar a guerra em curso. Essa possibilidade gerou imediatamente otimismo nos investidores, com impacto direto no preço do petróleo e nas bolsas mundiais.

O que aconteceu ao preço do petróleo?

O preço do petróleo desceu de forma significativa. O Brent, referência internacional, caiu para cerca de 97 dólares por barril após as notícias, antes de recuperar parcialmente para valores acima dos 101 dólares.

Durante o dia, chegou a ultrapassar os 108 dólares, mostrando forte volatilidade.

Apesar da descida recente, o petróleo continua acima dos cerca de 70 dólares por barril registados antes do início do conflito.

Porque é que o petróleo está tão sensível a esta guerra?

O conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão provocou perturbações na produção e no transporte de petróleo na região. Um dos fatores mais críticos é a ameaça iraniana de atacar navios no Estreito de Ormuz, uma passagem marítima estratégica.

Cerca de um quinto do petróleo e gás mundial passa por esse estreito, que esteve praticamente fechado durante semanas, contribuindo para o aumento dos preços globais da energia.

O que aconteceu às bolsas de valores?

As principais bolsas mundiais fecharam em alta:

FTSE 100 (Reino Unido): subida superior a 2%

DAX (Alemanha): subida superior a 2%

CAC 40 (França): subida de cerca de 3%

S&P 500 (EUA): subida de cerca de 1% no início da sessão

Na Ásia, os principais índices também encerraram o dia em terreno positivo, com destaque para o Kospi sul-coreano, que subiu 6,45%.

O que está em discussão entre os EUA e o Irão?

Segundo informações divulgadas pela Axios e citadas pela BBC, os Estados Unidos acreditam estar próximos de um documento de uma página que poderá pôr fim à guerra.

Esse documento abriria caminho para:

Um período de 30 dias de negociações;

Reabertura do Estreito de Ormuz;

Limitações ao programa nuclear iraniano;

Levantamento de sanções dos EUA ao Irão.

As autoridades norte-americanas aguardam uma resposta do Irão sobre pontos-chave no prazo de 48 horas.

O acordo já está confirmado?

Não. O acordo ainda não está fechado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que a proposta dos Estados Unidos ainda está a ser analisada.

Pouco depois, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que um acordo continua incerto, sublinhando que qualquer entendimento é apenas uma “grande suposição”.

O que disse Donald Trump sobre a situação?

Trump afirmou na rede Truth Social que, caso não haja acordo, poderão ocorrer bombardeamentos “a um nível muito mais elevado e intenso” do que em fases anteriores do conflito.

Disse também que o fracasso das negociações poderá agravar a situação militar na região.

Já houve tentativas anteriores de acordo?

Sim. A 8 de abril, os EUA e o Irão chegaram a um cessar-fogo, o que levou à queda do preço do petróleo e à subida das bolsas.

Mais tarde, novas decisões e operações militares voltaram a aumentar a tensão, incluindo iniciativas norte-americanas de escolta de navios no Estreito de Ormuz.

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