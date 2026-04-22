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O cabaz composto por 63 produtos custa agora 260,89 euros, mais 1,37 euros do que na semana anterior, segundo a análise semanal de produtos alimentares essenciais.

Desde o início do ano, o mesmo cabaz ficou 19,06 euros mais caro, o que corresponde a um aumento de 7,88%. Em comparação com há um ano, o aumento é de 22,16 euros (mais 9,28%). Já face ao início de 2022, o cabaz custa atualmente mais 73,19 euros, o que representa uma subida de 38,99%.

Na última semana, entre 15 e 22 de abril, os produtos que mais aumentaram percentualmente foram os flocos de cereais, com uma subida de 19% para 2,78 euros, o café torrado moído, que subiu 16% para 5,28 euros por quilo, e os douradinhos de peixe, que aumentaram 13% para 5,86 euros.

No comparativo anual, destacam-se a couve-coração, com uma subida de 60% para 2,02 euros por quilo, o carapau, que aumentou 52% para 6,58 euros por quilo, e o café torrado moído, que registou uma subida de 45%.

Desde o início da monitorização da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais verificaram-se na carne de novilho para cozer (mais 122%, para 12,94 euros por quilo), na couve-coração (mais 104%, para 2,02 euros por quilo) e nos ovos (mais 84%, para 2,10 euros).

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