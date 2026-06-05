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O preço do cabaz alimentar de produtos essenciais monitorizado pela DECO PROteste voltou a aumentar na primeira semana de junho, interrompendo a tendência de descida registada nas três semanas anteriores. Segundo a análise semanal da organização de defesa do consumidor, o conjunto de 63 produtos custa atualmente 259,31€, mais 1,97€ do que na semana anterior.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 5 de junho, desde o início de 2026 o preço do cabaz aumentou 17,48€, o equivalente a uma subida de 7,23%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os consumidores pagam mais 19,96€ pelo mesmo conjunto de produtos, o que representa um acréscimo de 8,34%.

A DECO PROteste refere ainda que, no início de 2022, era possível adquirir este cabaz por menos 75,68€, uma diferença de 41,21%. A organização destaca também que há quatro anos o mesmo conjunto de produtos custava menos 71,61€, correspondendo a uma diferença de 38,15%.

Entre 27 de maio e 3 de junho, os maiores aumentos percentuais de preço face à semana anterior registaram-se no atum posta em óleo vegetal, que subiu 0,37€ (28%), na farinha para bolos, com um aumento de 0,27€ (17%), e na massa esparguete, que ficou 0,17€ mais cara (16%).

Comparando com o mesmo período do ano passado, os produtos que registaram as maiores subidas percentuais foram o carapau, cujo preço aumentou 54% para 6,12€ por quilograma, o tomate chucha, que subiu 31% para 2,80€ por quilograma, e os brócolos, que ficaram 30% mais caros, atingindo os 3,29€ por quilograma.

Desde o início da monitorização da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram observados na carne de novilho para cozer, cujo preço subiu 125% para 13,08€ por quilograma, nos ovos, com um aumento de 84% para 2,10€, e no bacalhau graúdo, que encareceu 76% para 18,68€por quilograma.

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