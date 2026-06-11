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O preço do cabaz alimentar composto por 63 produtos essenciais monitorizado pela DECO PROteste registou esta semana a maior descida das últimas semanas, recuando 3,74€ face à semana anterior e fixando-se nos 255,57€. Segundo a organização de defesa do consumidor, o valor atual aproxima-se dos níveis observados no início de abril deste ano.

Apesar desta redução, o custo do cabaz mantém-se acima dos valores registados em períodos anteriores. Desde o início de 2026, os consumidores passaram a gastar mais 13,75€ para adquirir os mesmos produtos, o que corresponde a uma subida de 5,69%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 14,79€, ou 6,14%.

A diferença torna-se ainda mais expressiva quando comparada com o início de 2022. Nessa altura, o mesmo conjunto de produtos custava menos 67,87€, representando uma diferença de 36,16%.

Entre os produtos que mais aumentaram de preço na última semana, entre 3 e 10 de junho, destacam-se a couve-coração, que subiu 0,15€(9%), o pão de forma sem côdea, com um acréscimo de 0,16€ (7%), e a manteiga com sal, que aumentou 0,12€ (5%).

Na comparação com o mesmo período de 2025, os maiores aumentos percentuais verificaram-se na couve-coração, cujo preço subiu 37% para 1,85€por quilo, no carapau, que aumentou 32% para 5,38€ por quilo, e nos brócolos, que registaram uma subida de 28%, passando a custar 3,39€por quilo.

Desde o início da monitorização da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os produtos que acumularam os maiores aumentos percentuais foram a carne de novilho para cozer, com uma subida de 125% para 13,08€ por quilo, a couve-coração, que aumentou 87% para 2,10€ por quilo, e os ovos, cujo preço cresceu 84%, atingindo os 2,10€.

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