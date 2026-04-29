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O cabaz essencial é composto por 63 produtos. Desde o início do ano, o seu preço aumentou 16,69 euros, o que corresponde a uma subida de 6,90%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o valor é superior em 19,10 euros (7,98%). Face a 2022, a diferença é de 70,82 euros, equivalente a um aumento de 37,73%.

Na última semana, entre 22 e 29 de abril, os produtos que registaram maiores aumentos percentuais de preço foram os cereais de fibra (16%, para 4,36 euros), a alface frisada (13%, para 2,69 euros) e o pão de forma sem côdea (8%, para 2,59 euros).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, destacam-se as maiores subidas na couve-coração (43%, para 2,00 euros/kg), no robalo (34%, para 10,52 euros/kg) e nos brócolos (32%, para 3,54 euros).

Desde o início da análise da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os produtos com maiores aumentos percentuais são a carne de novilho para cozer (124%, para 13,04 euros/kg), a couve-coração (101%, para 2,00 euros/kg) e os ovos (84%, para 2,10 euros).

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