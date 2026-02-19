Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os dados divulgados, o cabaz essencial de 63 produtos custa esta semana 253,27 euros, menos 0,16 euros do que na semana anterior. Ainda assim, desde o início de 2026, o cabaz alimentar já aumentou 11,45 euros, o que corresponde a uma subida de 4,73%.

Entre 11 e 18 de fevereiro, os produtos com maior aumento percentual de preço foram o carapau, que subiu 18% para 4,79 euros por quilo, a cebola, também com uma subida de 18% para 1,44 euros, e os cereais integrais, que aumentaram 17% para 4,38 euros.

Na semana anterior, entre 4 e 11 de fevereiro, a curgete destacou-se com uma subida de 29%, fixando-se nos 3,69 euros. O café torrado moído aumentou 19% para 5,28 euros e a massa espirais subiu 16% para 1,35 euros. Comparando com o início do ano, nessa semana a curgete acumulava uma subida de 96%, enquanto o peixe-espada preto aumentava 23% e a dourada 21%.

Na análise mais recente, desde a primeira semana de 2026, a curgete é o produto com maior aumento acumulado, registando uma subida de 71% e fixando-se agora nos 3,23 euros por quilo. Seguem-se a massa esparguete, com um aumento de 23%, e a massa espirais, com 21%.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, as maiores subidas percentuais verificaram-se na curgete (59%), no café torrado moído (42%) e no robalo (32%).

Desde o início da monitorização, a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais registaram-se na carne de novilho para cozer, que subiu 121% para 12,86 euros por quilo, nos ovos, com um aumento de 85% para 2,12 euros, e no café torrado moído, que encareceu 75% para 5,24 euros. Há quatro anos, estes produtos custavam, respetivamente, 5,82 euros por quilo, 1,14 euros e 2,99 euros.

O cabaz inclui produtos de categorias como Carne, Congelados, Frutas e Legumes, Laticínios, Mercearia e Peixe, abrangendo alimentos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga, entre outros. A simulação de preços pode ser feita aqui.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.