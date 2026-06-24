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O preço do cabaz alimentar de produtos essenciais acompanhado pela DECO PROteste voltou a recuar na semana de 17 a 24 de junho, fixando-se nos 256,81€. A descida foi de 0,87€em relação à semana anterior, interrompendo a tendência de subida verificada no período precedente.

Apesar deste alívio semanal, o custo do cabaz continua superior ao registado em períodos anteriores. Desde o início de 2026, o preço aumentou 14,98€ o equivalente a uma subida de 6,19%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os consumidores pagam mais 17,88€ pelo mesmo conjunto de 63 produtos, uma diferença de 7,48%.

A comparação com o início de 2022 evidencia uma subida ainda mais expressiva. Nessa altura, era possível adquirir os mesmos produtos por menos 69,11€ o que corresponde a uma diferença de 36,82%.

Entre os produtos que mais aumentaram de preço na última semana destacam-se a pescada fresca, que subiu 12% para 11,63€, o pão de forma sem côdea, com uma subida de 10% para 2,57€, e a carcaça tradicional, que registou um acréscimo de 9%, passando a custar 0,21€.

Na comparação homóloga, os maiores aumentos percentuais verificaram-se no carapau, cujo preço subiu 45% para 6,07€ por quilo, no robalo, que aumentou 33% para 10,23€ por quilo, e na couve-coração, que registou uma valorização de 29%, atingindo 1,76€ por quilo.

Desde o início da monitorização da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os produtos que registaram as maiores subidas de preço foram a carne de novilho para cozer, com um aumento de 126% para 13,14€ por quilo, os ovos, que encareceram 84% para 2,10€, e a couve-coração, cujo preço subiu 77%, fixando-se nos 1,76€ por quilo.

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