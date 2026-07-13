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Apesar disto, segundo o Observatório do Imobiliário do Doutor Finanças, “entre os 18 distritos e as duas regiões autónomas, 10 distritos e a Região Autónoma dos Açores registaram aumentos de preços, enquanto os restantes nove territórios apresentaram descidas”.

As maiores subidas verificaram-se, sobretudo, no interior norte e centro, como em Viseu (+8,6%), Santarém (+5,8%) e Portalegre (+3,4%). Já as maiores quedas aconteceram em Viana do Castelo (-5,3%), Setúbal (-5,2%) e Évora (-4,7%). Também em Lisboa e no Porto se verificaram descidas de 3,3% e 2,4%, respetivamente.

De acordo com o Observatório do Imobiliário do Doutor Finanças, “a descida dos preços não afetou todos os segmentos do mercado da mesma forma”. Os imóveis de gama média e alta são os que apresentam as maiores diferenças: a mediana dos preços passou de 419.900 euros para 390.000 euros. Já o preço dos imóveis de valor mais elevado desceu de 695.000 para 645.000 euros, enquanto os mais acessíveis passaram de 270.000 euros para 259.900.

Já no mercado de arrendamento, as diferenças são mais evidentes, destacando-se as quedas de preços em Évora (-12,8%), Beja (-6,5%) e Coimbra (-6,5%). No sentido oposto, estão zonas do interior onde se registam as maiores subidas: Guarda (+33%), Viseu (+11,6%) e Bragança (+7,2%).

“Apesar da descida dos preços, a acessibilidade à habitação continua a ser um dos principais desafios para as famílias portuguesas. Em junho, a prestação média estimada para a compra de um apartamento T2 absorvia 49% do rendimento líquido mensal de um casal com salário médio. No caso de uma moradia T3, esse esforço subia para 53%”, indicou o Observatório do Imobiliário do Doutor Finanças.

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