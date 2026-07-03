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A Câmara Municipal de Cascais aprovou a revisão do contrato de concessão dos serviços de água e saneamento, que prevê uma redução até 25% da tarifa variável da água e saneamento nos dois primeiros escalões de consumo doméstico e de 17% na tarifa fixa dos contadores domésticos.

Esta medida vai permitir uma poupança estimada de entre sete e dez euros por mês por agregado familiar, ou seja, entre 84 e 120 euros por ano. Cascais passará a ser o segundo concelho com o preço da água mais barato na Área Metropolitana de Lisboa.

De acordo com o presidente da autarquia, Nuno Piteira Lopes, fica assim concretizado o compromisso assumido pelo executivo municipal de "aliviar o custo dos serviços essenciais" para as famílias" residentes em Cascais.

A revisão do contrato permite baixar significativamente o preço da água para os consumos essenciais e reforça o apoio às famílias. Além disso, envolve um investimento de 72,6 milhões de euros na rede de abastecimento de água e saneamento — a somar à renovação de coletores nas zonas de Murches, Parede e Amoreira e à intervenção no antigo reservatório de Matos Cheirinhos.

O concelho de Cascais é abastecido pela Águas de Cascais, que serve cerca de 120.000 clientes. O contrato de concessão é estabelecido com a empresa Águas de Portugal, que tem como acionistas a Aquapor Serviços SA (50%) e a AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade (50%).

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