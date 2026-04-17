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O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou esta sexta-feira que fará “tudo o que puder” para reduzir o impacto da guerra no Irão sobre as populações e reabrir o estratégico Estreito de Ormuz. As declarações foram feitas à chegada ao Palácio do Eliseu, em Paris, onde se encontrará com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Segundo a BBC, Keir Starmer sublinhou a urgência de formar uma coligação internacional em torno de três objetivos centrais: um cessar-fogo permanente, um acordo político e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de energia.

“É muito importante que construamos uma coligação de países em torno do princípio de que o cessar-fogo deve ser permanente, deve haver um acordo e o Estreito de Ormuz deve estar aberto”, afirmou. “É do interesse de todos nós, porque o que está a acontecer na guerra no Irão está a afetar cada uma das nossas economias.”

O líder britânico acrescentou que a resposta internacional terá de ser multidimensional, combinando diplomacia, logística económica e planeamento militar. “Todos estão conscientes de que, para que isto aconteça, precisamos de um braço diplomático e político, de um braço logístico e económico e de algum planeamento militar”, disse.

Durante a tarde, Starmer e Macron irão co-presidir a uma reunião virtual com cerca de 40 países.

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