No vídeo, Trump afirmou: “Ronaldo, és o melhor de todos os tempos. Precisamos de ti na América. Põe-te a mexer, neste preciso momento. Precisamos de ti, rapidamente.” O presidente complementou a mensagem com uma imagem gerada por Inteligência Artificial, mostrando-se a dar toques na bola com o capitão da Seleção Nacional.

A razão exata do apelo de Trump ainda não é conhecida, mas o gesto surge meses depois de Cristiano Ronaldo ter feito parte, em novembro, de uma comitiva liderada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que foi recebida pelo líder norte-americano na Casa Branca.

