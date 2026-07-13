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“Os cibercriminosos criaram websites fraudulentos que reproduzem de forma muito fiel a identidade visual e a imagem das páginas oficiais do jogo. Estes sites incluem trailers autênticos e imagens promocionais, oferecendo aos utilizadores a possibilidade de fazer a pré-encomenda para várias consolas”, lê-se num comunicado de imprensa da empresa de cibersegurança Kaspersky.

Nestes sites falsos, depois de se clicar em “pré-recomendar agora”, é necessário introduzir-se dados pessoais e bancários para concluir a compra. Os jogos não são entregues e as vítimas ficam com as contas em risco e com os dados pessoais expostos.

“Os especialistas da Kaspersky identificaram este tipo de páginas fraudulentas em vários idiomas, incluindo em português, o que demonstra que os burlões estão a visar jogadores de diferentes regiões”, disse a Kaspersky, acrescentado que há um site português a fazer passar-se pela loja oficial da PlayStation.

Numa tentativa de reforçar a credibilidade dos sites, surgem avaliações falsas de cinco estrelas, classificação etária e preço de pré-encomenda.

A Kaspersky explica que, depois de confirmarem a compra, os consumidores são encaminhados para um formulário em que lhes são pedidos dados pessoais. Após este passo, surge a opção de pagamento através da introdução dos dados do cartão bancário ou de outro método e, após a conclusão da transação, tanto os dados pessoais como os bancários ficam disponíveis para os cibercriminosos.

Além das pré-encomendas, há campanhas falsas de acesso a uma versão beta do jogo e que era apresentada como “uma fuga de informação”. Este site estava a ser promovido em plataformas de vídeo e redes sociais, onde eram publicados vídeos a explicar como descarregar o ficheiro.

Os especialistas garantem que o ficheiro pode comprometer o dispositivos do utilizador e permitir o roubo de dados, acesso não autorizado a contas pessoais ou instalar malware que funciona em segundo plano de forma silenciosa.

"Os lançamentos de jogos altamente aguardados representam há muito tempo uma oportunidade privilegiada para os cibercriminosos e já estamos a detetar atividade fraudulenta relacionada com GTA VI. Estes esquemas são cuidadosamente planeados para tirar partido do entusiasmo dos consumidores: os atacantes sabem que períodos de grande expectativa podem reduzir o nível de atenção dos utilizadores e criar um falso sentimento de urgência”, disse Olga Altukhova, analista sénior de conteúdos web da Kaspersky. “Recomendamos vivamente que todas as compras sejam efetuadas exclusivamente através de plataformas oficiais e que os utilizadores evitem seguir ligações partilhadas por fontes não verificadas”.

Os especialistas recomendam que os consumidores sejam cautelosos com os downloads e que instalem jogos apenas a partir de fontes oficiais ou de sites confiáveis, que verifiquem a autenticidade dos websites antes de introduzir qualquer dado pessoal e que protejam os dados de pagamento, recorrendo a cartões pré-pagos ou a serviços de pagamento dedicado a compras de jogos. Além disto, sugerem que sejam usadas soluções capazes de proteger contra ciberameaças e que se recorra a autenticações de segurança nas contas bancárias e que as verifiquem regularmente.