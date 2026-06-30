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Perante o fim do prazo, a Federação Nacional de Associações de Proprietários Florestais (FNAPF) pede às autoridades que privilegiem uma abordagem de tolerância antes da aplicação de contraordenações, alegando que continuam a decorrer trabalhos de limpeza em muitos terrenos.

Segundo o presidente da FNAPF, Luís Damas, o objetivo é que os proprietários que já manifestaram intenção de realizar os trabalhos não sejam alvo de coimas imediatas, defendendo que as associações, equipas de sapadores e empreiteiros ainda têm um volume significativo de intervenções por concluir, de acordo com a Lusa no Observador.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou que esta terça-feira tem início a fase Delta do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, com o reforço de mais 15 mil profissionais. O governante sublinhou, no entanto, que a prevenção continuará a ser a prioridade, considerando que "é o fator decisivo" e "o fator de sucesso".

Luís Neves agradeceu ainda o trabalho desenvolvido pelos bombeiros, salientando que, nos primeiros dias de calor, "praticamente todos os incêndios têm sido extintos nos primeiros momentos", o que, disse, demonstra "prontidão, saber, conhecimento, vontade, garra e brio".

Dados da GNR indicam que, até 26 de junho, foram sinalizados 8.548 terrenos para limpeza no âmbito da gestão de combustível. A estes somam-se cerca de 3.300 sinalizações efetuadas até ao final de maio nos distritos de Leiria, Castelo Branco, Coimbra e Santarém, na sequência da tempestade Kristin.

No âmbito da prevenção e combate aos incêndios, a GNR registou, até domingo, 4.091 ocorrências de incêndio florestal. Até segunda-feira, contabilizavam-se ainda 122 detenções, 781 suspeitos identificados e 2.869 crimes de incêndio florestal.

De acordo com dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), até segunda-feira arderam 14.145 hectares em espaços rurais, distribuídos por 4.113 ocorrências. Deste total, 28% correspondem a povoamentos florestais, 65% a matos e 8% a áreas agrícolas.

A legislação prevê a limpeza de vegetação numa faixa até 10 metros em redor de edifícios localizados em espaços agrícolas e florestais, podendo essa distância atingir os 50 metros junto de determinadas infraestruturas e equipamentos.

Sempre que deteta situações de incumprimento, a GNR comunica a ocorrência ao respetivo município, que notifica o proprietário para proceder à limpeza. Caso os trabalhos não sejam realizados, a autarquia pode executá-los, imputando os custos ao proprietário, enquanto a força de segurança levanta o auto de contraordenação.

As coimas por incumprimento das regras de gestão de combustível variam entre 150 e 1.500 euros para pessoas singulares, podendo atingir 25 mil euros no caso de pessoas coletivas.