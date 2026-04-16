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As praias de S. João da Caparica e da Costa da Caparica, no concelho de Almada, vão ser palco de uma extensa empreitada de reposição de areias a partir desta quinta-feira, 16 de abril. Os trabalhos prolongar-se-ão até junho e implicarão a interdição temporária das zonas intervencionadas aos banhistas.

A operação, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Administração do Porto de Lisboa, é financiada pelo Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS) e pelo investimento portuário. No total, está prevista a "alimentação da praia emersa" com um volume de um milhão de metros cúbicos de sedimentos, extraídos da entrada do estuário do Tejo, no Canal da Barra Sul.

Os trabalhos foram adjudicados a 25 de setembro do ano passado e chegaram mesmo a arrancar em novembro, mas foram suspensos devido às condições meteorológicas adversas que não garantiam a segurança das operações. O retomar agora da empreitada justifica-se, segundo a APA, pela "previsão de condições de agitação marítima favoráveis".

As praias centrais da cidade da Costa da Caparica deverão receber a empreitada entre maio e junho, de acordo com o comunicado da APA citado pelo Diário de Notícias.