Praia da Vieira de Leiria reabre após três dias interdita a banhos

O município informou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) comunicou que “os resultados das análises às águas balneares da praia da Vieira confirmam a sua qualidade, apresentando valores dentro dos parâmetros da saúde pública”.

“Assim, está levantada a interdição dos banhos, sendo novamente possível desfrutar da praia com segurança”, lê-se ainda na nota.