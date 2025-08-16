MEO à velocidade máxima de 10Gbps

Praia da Vieira de Leiria reabre após três dias interdita a banhos

16 ago 2025 13:03
Atualidade
Este artigo é sobre Leiria. Veja mais na secção Local.
Praia da Vieira de Leiria estava interdita a banhos desde quarta-feira, devido a avaria na estação elevatória de Monte Real. Município da Marinha Grande anunciou entretanto a reabertura.
Praia da Vieira de Leiria reabre após três dias interdita a banhos
RICARDO GRAÇA/LUSA

A praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, que se encontrava interdita a banhos desde quarta-feira, foi reaberta, anunciou este sábado a Câmara Municipal, através das redes sociais.

O município informou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) comunicou que “os resultados das análises às águas balneares da praia da Vieira confirmam a sua qualidade, apresentando valores dentro dos parâmetros da saúde pública”.

“Assim, está levantada a interdição dos banhos, sendo novamente possível desfrutar da praia com segurança”, lê-se ainda na nota.

 
 

Veja também

Em destaque

Últimas

 

Comentários

Entre com a sua conta do Facebook ou registe-se para ver e comentar

Veja também

mookie1 gd1.mookie1