Praia da Vieira de Leiria reabre após três dias interdita a banhos

Praia da Vieira de Leiria estava interdita a banhos desde quarta-feira, devido a avaria na estação elevatória de Monte Real. Município da Marinha Grande anunciou entretanto a reabertura.
A praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, que se encontrava interdita a banhos desde quarta-feira, foi reaberta, anunciou este sábado a Câmara Municipal, através das redes sociais.
O município informou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) comunicou que “os resultados das análises às águas balneares da praia da Vieira confirmam a sua qualidade, apresentando valores dentro dos parâmetros da saúde pública”.
“Assim, está levantada a interdição dos banhos, sendo novamente possível desfrutar da praia com segurança”, lê-se ainda na nota.
