Praia da Nazaré vai continuar interditada a banhos até novas análises à água

A zona norte da praia da Nazaré, no distrito de Leiria, foi interditada a banhos na terça-feira, devido a uma obstrução na conduta de saneamento, junto à Praça Manuel Arriaga, que provocou uma escorrência de efluentes durante cerca de hora e meia.

A Câmara, que aguarda os resultados das análises às amostras de água, enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, informou ao final da tarde desta quarta-feira que a praia “mantém-se interditada a banhos até serem conhecidos os resultados das contra-análises, solicitadas esta quarta-feira, à qualidade da água”.

A decisão tem por base o facto de as análises preliminares revelarem “níveis muito elevados de contaminação em dois dos três pontos de colheita mais próximos da descarga”, de acordo com o Departamento de Saúde Pública [de Leiria], divulgou o município em comunicado.