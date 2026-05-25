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O avião da companhia aérea easyJet que fazia a ligação entre Hurghada, no Egito, e Londres foi obrigado a desviar a rota para Roma após um incidente relacionado com uma powerbank.

O voo partiu da estância turística egípcia de Hurghada, localizada junto ao Mar Vermelho, com destino ao aeroporto de Londres Luton. No entanto, cerca de três horas e meia após a descolagem, a aeronave alterou o percurso e aterrou no aeroporto de Roma Fiumicino às 23h33 locais.

Segundo a companhia aérea, a decisão foi tomada depois de um passageiro informar a tripulação de que tinha deixado um dispositivo eletrónico a carregar através de uma powerbank dentro da bagagem de porão.

“Depois de a tripulação ter sido alertada para a situação, o comandante decidiu desviar o voo por precaução, em conformidade com os regulamentos de segurança”, explicou a EasyJet em comunicado enviado à CNN Travel.

A empresa sublinhou ainda que “a segurança dos passageiros e da tripulação é a prioridade máxima” e garantiu que opera a sua frota “em estrita conformidade com todas as orientações dos fabricantes”. A companhia lamentou também os transtornos causados pelo desvio e pelo atraso subsequente.

Os passageiros receberam alojamento e refeições durante a noite em Roma, tendo prosseguido viagem para Londres na manhã de quarta-feira, 20 de maio.

Em março, a Organização da Aviação Civil Internacional introduziu novas regras que limitam cada passageiro a duas powerbanks e proíbem o carregamento destes dispositivos durante os voos.

Várias companhias aéreas já tinham adotado medidas semelhantes. A Singapore Airlines proibiu totalmente a utilização de powerbanks para carregar dispositivos a bordo. Já a Southwest Airlines anunciou, em maio de 2025, que os passageiros que utilizem estes equipamentos devem mantê-los sempre visíveis.

Na Coreia do Sul, as autoridades proibiram o armazenamento de powerbanks e cigarros eletrónicos nos compartimentos superiores das cabines, depois de um incêndio num avião da Air Busan, em janeiro de 2025, ter provocado três feridos. O Ministério dos Transportes sul-coreano indicou que uma bateria portátil poderá ter estado na origem do fogo.

As baterias de iões de lítio, utilizadas em equipamentos eletrónicos como telemóveis, computadores portáteis e powerbanks, apresentam risco de incêndio quando sobreaquecem, sofrem danos ou entram em sobrecarga. Nestes casos pode ocorrer um fenómeno conhecido como “thermal runaway”, uma reação em cadeia capaz de provocar fumo intenso, calor extremo ou incêndios.

De acordo com a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (FAA), registaram-se 563 incidentes relacionados com fumo, fogo ou calor extremo causados por baterias de iões de lítio em voos entre março de 2006 e fevereiro de 2026. Destes, 230 envolveram diretamente baterias portáteis.

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