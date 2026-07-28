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Os tradicionais candeeiros de iluminação pública podem estar prestes a assumir um papel muito diferente daquele para o qual foram concebidos. No Reino Unido, uma nova geração de postes inteligentes equipada com câmaras, inteligência artificial (IA) e painéis solares está a suscitar um debate sobre os limites entre segurança, privacidade e vigilância, escreve o The Guardian.

A empresa britânica Conflow Power Group (CPG), sediada em Warwickshire, desenvolveu os chamados iLamps, apresentados como os primeiros do género no Reino Unido. Além de funcionarem com energia solar, estes equipamentos são descritos pela empresa como capazes de reconhecer matrículas e rostos, podendo ainda servir como centros distribuídos de processamento de dados com recurso à inteligência artificial.

Segundo declarações do presidente da CPG, Edward Fitzpatrick, ao programa Tech Life da BBC World Service, esta tecnologia poderá, no futuro, ser utilizada para localizar pessoas desaparecidas ou ajudar no combate ao crime, desde que esse desenvolvimento aconteça em colaboração com as autoridades competentes.

No entanto, permanece pouco claro até que ponto estas funcionalidades já estão disponíveis nos equipamentos instalados em solo britânico. A própria empresa remete os jornalistas para a informação publicada online e não respondeu a perguntas adicionais. Também as entidades locais encaminharam os esclarecimentos para o hospital onde alguns destes candeeiros foram instalados, sem que este tenha prestado informações.

Enquanto a tecnologia desperta curiosidade, a organização Big Brother Watch manifesta preocupações quanto ao seu potencial de evolução. A associação alerta que estes sistemas poderão vir a integrar novas capacidades de IA, como análise da forma de caminhar das pessoas ou deteção de comportamentos considerados suspeitos, aumentando significativamente a capacidade de vigilância.

A responsável jurídica e de políticas públicas da organização, Jasleen Chaggar, considera que muitas destas soluções são apresentadas às autarquias e organismos públicos como se fossem respostas quase milagrosas, quando, na realidade, apresentam limitações importantes.

Uma das principais diferenças apontadas por Chaggar entre os sistemas tradicionais de videovigilância e o reconhecimento facial reside na forma como a informação é utilizada. Enquanto as câmaras de CCTV permitem consultar imagens posteriormente, o reconhecimento facial faz uma verificação de identidade em tempo real, utilizando características biométricas que não podem ser alteradas, ao contrário de um documento de identificação.

Outra preocupação prende-se com a possibilidade de as infraestruturas serem atualizadas remotamente para acrescentar novas funcionalidades sem alterações físicas significativas.

Rabih Bashroush, diretor do Centro para Inteligência Artificial e Inovação em Dados da Universidade de East London, considera improvável que os candeeiros consigam funcionar como centros de dados alimentados apenas por energia solar no Reino Unido. Na sua opinião, a produção energética é demasiado reduzida para suportar aplicações exigentes, admitindo apenas utilizações pouco críticas, como indicar se um lugar de estacionamento está ocupado. As restantes promessas, incluindo o reconhecimento facial em larga escala, são classificadas por si como exageradas.

O investigador lamenta ainda que seja cada vez mais difícil encontrar avaliações totalmente independentes nesta área, uma vez que muitos especialistas trabalham diretamente na indústria tecnológica.

Além das questões técnicas, permanecem dúvidas sobre a fiabilidade de sistemas destinados a identificar emoções, agressividade ou comportamentos suspeitos. Chaggar afirma que muitas destas aplicações assentam em fundamentos considerados pseudocientíficos e alerta para o risco de erros, sobretudo no caso de pessoas com deficiência ou formas diferentes de locomoção, que poderão ser incorretamente sinalizadas pelos algoritmos.

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